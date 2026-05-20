Diyarbakır'da bayram öncesi tatlı, şekerleme ve marketlere gıda denetimi - Son Dakika
20.05.2026 14:34  Güncelleme: 14:35
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi artan gıda alışverişi nedeniyle market, tatlı, şekerleme ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim alanları ve soğuk hava depolarını kontrol ederken, ayrıca çatapat ve patlayıcı madde satışına yönelik de denetim yaptı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Denetim Birimi ile Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda tatlı imalathaneleri, büyük marketlerin tatlı ve şekerleme reyonları ile kuruyemişçilerde incelemeler yapıldı. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, mamul ve yarı mamul ürünlerin özellikleri, üretim alanları ve soğuk hava depoları kontrol edildi. İşletmelerin teknik ve fiziki koşulları da incelenerek üretimin gıda mevzuatına uygun olup olmadığı değerlendirildi. Zabıta ekipleri ayrıca bayram öncesi çocukların ve vatandaşların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek çatapat, patlayıcı ve yanıcı maddelerin satışına yönelik de denetim gerçekleştirdi. İşletmelerde yapılan kontrollerde bu tür ürünlerin bulundurulup bulundurulmadığı incelendi, mevzuata aykırı satışlara karşı uyarılarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların bayram öncesi güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda denetimlerinin yanı sıra halk güvenliğini ilgilendiren denetimlerine de devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

