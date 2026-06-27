Çermik\'te turizm bölgesinde temizlik

Diyarbakır'da Çermik Belediyesi, Sinek Çayı çevresinde piknikçilerin bıraktığı çöpleri temizledi.

Çermik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sinek Çayı çevresinde piknikçilerin bıraktığı çöpler temizlendi. Belediye, ziyaretçilerin sağlıklı bir ortamda dinlenmeleri ve eğlenmeleri için gerekli tedbirleri almaya başladı. Çevre temizliğini yapan ekipler, ziyaretçilerden kullandıkları alanları temiz bırakmalarını istedi. - DİYARBAKIR