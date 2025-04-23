Diyarbakır\'da Çocuk Bayramı Hastanede Kutlandı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastane odalarında kutladı.

Çocuk Hematoloji Servisi'nde yatan hastalar için özel olarak hazırlanan etkinlikler çocuklara moral oldu. Genç Yeryüzü Doktorları öğrenci topluluğu, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatmak amacıyla hastaneye geldi. Enfeksiyon riski nedeniyle ortak etkinlik alanı yerine, birebir hasta odalarında kutlama yapıldı. Sterilizasyon kurallarına titizlikle uyulan programda tüm gönüllüler maske takarak hijyen şartlarına uygun şekilde hareket etti.

Genç gönüllüler, çocukların odalarına tek tek girerek onlarla yakından ilgilendi. El işi çalışmaları ve boyama etkinlikleri yapıldı, çocukların hayalleri dinlendi. Ardından balonlar, boyama kitapları, diş fırçaları, kalemler ve çeşitli hediyeler dağıtılarak çocukların bayramı renklendirildi. Şarkılar söylendi, sohbetler edildi, birlikte oyunlar oynandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, çocukların sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür moral etkinlikleri onların tedavi sürecini olumlu etkiliyor. Bugün burada emeği geçen tüm gönüllülerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 23 Nisan, çocukların bayramıysa; bizlerin de görevi bu bayramı her şartta yaşatmak olmalı. Tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Çocuk Hematoloji Servisi sorumlu hekimi Uzman Dr. Kahraman Öncel, "Bu özel günde çocuklarımız enfeksiyon riskleri nedeniyle toplu kutlamalara katılamıyor. Biz de onlara özel bir sürpriz hazırladık. Genç Yeryüzü Doktorları ile yaptığımız bu birebir kutlama çocuklarımız için moral kaynağı oldu. 23 Nisan'ı hastane ortamında da olsa coşkuyla yaşadılar" dedi. - DİYARBAKIR