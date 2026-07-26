Diyarbakır'da Çocuklar Anzele Suyuna Akın Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çocuklar Anzele Suyuna Akın Ediyor

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Hava sıcaklıkları 40 dereceyi bulunca çocuklar tarihi Anzele suyunda serinlemek için toplandı.

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için tarihi Anzele suyuna akın etti.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı kentte Merkez Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Kavurucu sıcaklıklara dayanamayan çocuklar binlerce yıllık su kaynağına girerek serinliyor. Çocuklar tarihi Anzele suyunda yüzerken, bazı aileler gölgelik alanda serinliyor, kimi ise çocuğuyla suya giriyor.Özellikle hafta sonları yüzlerce çocuğun akın ettiği tarihi su görenleri hayrete düşürüyor.

Havaların sıcak olduğunu ifade eden Yakup Tosun, suya girerek serinlediklerini söyledi. Tosun, "Normalde 400-500 liru olan havuz fiyatlarından dolayı buraya geliyoruz. Burada arkadaşlarımızla suya girip serinliyoruz" dedi.

Mehmet Türkekul ise arkadaşlarıyla bedava bir şekilde serinlemeye geldiklerini söyledi.

Rohat Çapan da başka bir semtten buraya suya girmek için geldiklerini aktardı. Çapan, "Uzun bir yürüme mesafesinin ardından buraya geliyoruz. Geldiğimiz gibi suya atlıyoruz ve serinliyoruz. Gelene kadar kan-ter içinde kalıyoruz" diye konuştu,

Kaynak: İHA

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