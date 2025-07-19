Diyarbakır\'da Evlat Nöbeti Simgesi Tadilatında

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde başlatılan evlat nöbetinin simge yapılarından olan eski HDP il binasında tadilat başladı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri dönmesi için mücadele eden aileler, eski HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde nöbetlerini sürdürüyor. Ailelerin direnişinin simgesi haline gelen bina, uzun süredir atıl durumda bulunuyordu. Son günlerde ise yapıda tadilat çalışmalarına başlandığı görüldü. Dış cephesi ve iç bölümlerinde onarım yapılan bina çevresinde inşaat ekipleri faaliyet yürütüyor.

Tadilat süreci devam ederken aileler, bina önünde kurdukları çadırda nöbet tutmaya devam ediyor. - DİYARBAKIR