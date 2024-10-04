Diyarbakır\'da Hayvan Sevgisi Etkinliği

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencilere hayvan sevgisini anlattı.
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, Kayapınar İlçe Komutanlığı ile birlikte Uyandık Mahallesi'nde Uyandık İlköğretim Okulu'nda etkinlik düzenlendi.
Jandarma ekipleri, öğrencilere hayvan sevgisi anlattıktan sonra eğlendirmek için etkinlikler gerçekleştirdi. - DİYARBAKIR
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