Diyarbakır\'da İlaçlama Çalışmaları Değerlendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, tüm sorunlar detaylı ele alınarak yeni çözüm yöntemleri belirlendi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde faaliyet yürüten ilaçlama biriminde görev yapan personelin katılımıyla kültür ve kongre merkezinde toplantı düzenledi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı başkanlığında yapılan toplantıda, 290 personelin görev aldığı ilaçlama faaliyetleri kapsamında, sahada karşılaşılan sorunlar, vatandaşlardan gelen şikayetlerin nedenleri, sorun yaşanan bölgelerde alınacak tedbirler ve uygulanabilecek farklı yöntemler ele alındı. Toplantıda, daha etkin, verimli ve sonuç odaklı çalışmalar yürütülmesinin gerekliliği vurgulandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde, belediye başkanlarının kırsal ilçelere yaptığı ziyaretlerde muhtarlar tarafından iletilen ilaçlama talepleri ve sorunlar değerlendirildi. Gelen şikayetlerin en uygun şekilde çözülebilmesi için yeni yöntemler belirlendi ve programlamalar buna göre şekillendirildi.

Toplantıda, aynı bölgeden üst üste gelen şikayetlerin o alanda aktif bir üreme kaynağının bulunduğunu gösterdiği ifade edildi. Bu nedenle sadece gece yapılan ULV (soğuk sisleme) uygulamalarının yeterli olmayacağı; gündüz tarama ekiplerinin de yönlendirilmesinin şart olduğu belirtildi.

İl ve ilçe merkezlerinde site yönetimlerinin, kırsal alanlarda ise muhtarların, su birikintileri gibi vektör üreme alanları konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli uyarıların yapılmasının önemine dikkat çekildi. Toplantıda, il sınırları içerisindeki tüm sorunlar detaylı biçimde ele alındı. Yeni çalışma sistemi ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişi yapılırken, bundan sonraki süreçte denetim ve kontrol mekanizmalarının daha sıkı işletileceği, halkın sağlıklı ve huzurlu bir yaz sezonu geçirmesi için tüm birimlerin özveriyle çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Toplantıda personelden gelen talepleri de dinleyen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Vahap Saçaklı, personelin yaşadığı sorunları da çözmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti. - DİYARBAKIR