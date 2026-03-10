Diyarbakır'da Motosiklet Sürücüsüne Emniyet Kemerinden Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Motosiklet Sürücüsüne Emniyet Kemerinden Ceza

Diyarbakır\'da Motosiklet Sürücüsüne Emniyet Kemerinden Ceza
10.03.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Çaçan, motosiklet kullanırken emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle ceza aldı, şaşırdı.

Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Çaçan'a, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle trafik cezası kesildi. Çaçan, son dönemlerde artan cezalara dikkat çekerek, ceza maddelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Diyarbakır'da yaşayan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hakan Çaçan'a, 78/1-A maddesi kapsamında "emniyet kemeri takmamak" gerekçesiyle 993 lira para cezası uygulandı. Motosiklet sürücüsü olduğunu belirten Çaçan, trafik kurallarına dikkat ettiği halde kesilen cezanın kendisini şaşırttığını ifade etti. Çaçan, "Yaklaşık 2 yıldan uzun bir süredir motosiklet kullanıyorum. Fırıncıyım ama bir yandan da KPSS'ye hazırlanıyorum. Geçen yıl askere gitmeden önce Bağlar Dörtyol'da motosiklet plakama 78/1-A maddesinden bu da emniyet kemeri maddesi oluyor. Ben bir motosiklet kullanıcısı olarak emniyet kemerinden nasıl ceza yiyebilirim diye hayretler içerisinde kaldım. Askere gideceğim için itiraz etmeye fırsatım olmamıştı" dedi.

Cezaya ilk başta kendisinin de inanmadığını, başka plakaya yazılmış diye baktığını dile getiren Çaçan, şu ifadeleri kullandı:

"3 gün sonra e-devletime girip kontrol edince öğrendim ve çok şaşırdım. Motosikletten indim plakama baktım bir de gelen cezaya baktım aynı. 46 AIN 448 plakası bana ait ve emniyet kemeri cezası yazılmış. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Her şey olabilir. Yorum bile yapamıyorum artık gördüklerim karşısında. İtiraz da edemedim askerlik sürecim vardı. Askere gittim geldim. Askerden sonra herkes yediği cezaları paylaştı bende bunu paylaştım herkes çok şaşırdı. İlk başta inanmadılar e-devletten gösterince inandılar."

10 yaş altındakilerin arka koltuğa binilirse eğer ona göre koltuk ve koltuk emniyet kemeri olması zorunlu olduğunu ifade eden Çaçan, kendisinin o gün tek başına olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Ben evli değilim, çoluk çocuk sahibi değilim, kardeşim yok. Motosiklete de emniyet kemeri olmaz zaten. 78/1-B maddesinden yazılmış olsaydı eğer kask takmadığım için ceza yemişim derdim ama direk 78/1-A maddesi emniyet kemeri takmama cezası. Şaşırmamak elde değil." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Motosiklet Sürücüsüne Emniyet Kemerinden Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:33:49. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Motosiklet Sürücüsüne Emniyet Kemerinden Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.