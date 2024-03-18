Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde öğrenciler, yağmur ve soğuktan etkilenen köpek için öğretmenleri ile birlikte yuva yaptı.
Merkez Kayapınar ilçesinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir okulun öğrencileri ve sınıf öğretmeni, yan taraftaki boş arazide bulunan sokak köpeğinin yağmurdan etkilendiğini görünce branda ve poşetlerden bir yuva yaptı. Yürekleri ısıtan görüntü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Öğrenciler, Yağmur ve Soğuktan Etkilenen Köpek İçin Yuva Yaptı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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