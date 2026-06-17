Diyarbakır\'da Öğrencilere Piknik Keyfi

Diyarbakır'da 150 öğrenci aileleriyle birlikte piknik yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs alan 150 ortaöğretim ve lise öğrencisi, aileleriyle birlikte Çınar ilçesindeki hipodromda düzenlenen geleneksel piknik programında bir araya geldi. Programda çocuklar atlarla vakit geçirdi ve onları besleyerek unutulmaz tecrübeler kazandı. Gün boyunca at binme, ok atma, badminton gibi etkinlikler düzenlenirken, sohbetler ve paylaşılan sofralar eşliğinde çocukların sevinçlerine ortak olundu.

Programda vakıf hayır şartlarının yalnızca maddi destek sağlamakla sınırlı olmadığı, çocukların kendilerini kıymetli hissetmelerine, yeni tecrübeler edinmelerine ve aileleriyle birlikte mutlu hatıralar biriktirmelerine vesile olmasının da hedeflendiği kaydedildi. - DİYARBAKIR