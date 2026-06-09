Eğil Belediyesince özel bireyin kullandığı yol yapılacak

Diyarbakır'da Eğil İlçe Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, özel bireyin kullandığı bozuk yolun düzeltilmesi için çalışma başlattı.

İlçede yaşayan özel birey Zeynel Memiş, yollarının bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkmakta zorlanınca babası tarafından atık malzemelerden paletli araç yapıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, Zeynel ve ailesiyle bir araya geldi. Başkan Seydaoğlu, Zeynel'in sağlık durumu ve ihtiyaçları hakkında kendisi ve ailesiyle istişarelerde bulundu.

Seydaoğlu, Zeynel'in evinin yolunun bozuk olması nedeniyle tekerlekli sandalyesiyle rahat hareket edemediğini ve çevresini gezmekte zorluk yaşadığını öğrendiklerini belirterek, "Bu kapsamda hem sağlık sorunlarıyla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla görüşmelerimizi gerçekleştirdik hem de evinin yolunun yapılması için söz verdiğimiz çalışmalara başladık. Her bir vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaç duyduğu hizmeti yerine ulaştırmak bizim en önemli sorumluluklarımızdandır. Zeynel kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılan çalışmanın kendisine ve ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR