Diyarbakır\'da yüzlerce medrese talebesi iftarda buluştu

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Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen iftar buluşmalarını bu yıl da Seyfülmülük İlim Medresesi'nde gerçekleştirdi.

Oda Başkanı Mehmet Yüksel, Kadir Gecesi dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri iftar buluşmasının 25'incisini bu yıl gerçekleştirdi. Bağıvar beldesinde bulunan Seyfülmülük İlim Medresesi'nde düzenlenen iftar programına çok sayıda vatandaş ve medrese öğrencileri katıldı.

Her yıl geleneksel olarak Kadir Gecesi'nde Seyfülmülük İlim Medresesi'nde iftar yemeği düzenlediklerini söyleyen Yüksel, "Bugün Seyfülmülük İlim Medresesi'ndeyiz. Burası rahmetli babamın kurduğu 65 yıllık medresedir. Babam kendini sadece ilme yönlendirmiş. Bizler de bunu sürdürüyoruz. Burada sürekli ilim talebesi yetişiyor. Bugün de Kadir Gecesi münasebetiyle 25 yıldır Mehmet Yüksel olarak iftar programını sürdürmekteyiz" dedi. - DİYARBAKIR