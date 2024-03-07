Diyarbakır'daki barajların doluluk oranı arttı - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'daki barajların doluluk oranı arttı

Diyarbakır'da içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı geçen yıla göre artış gösterdi. Yoğun yağışlar sayesinde barajların doluluk oranı önemli ölçüde yükseldi. Karakaya, Kralkızı, Devegeçidi, Çınar Göksu, Pamukçay, Ergani ve Başlar barajlarının doluluk oranları da belirgin şekilde arttı.

07.03.2024 13:07
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AHMET ÜN

Diyarbakır'da içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranında geçen yıla göre artış yaşandı.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki barajların doluluk oranlarına ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, kentteki içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı geçen yıla göre arttı.

Doluluk oranındaki artışın nedeni Diyarbakır'da yoğun yağışların etkisi olduğu belirtilen açıklamada, "Ülkemizi saran sıcak hava etkisi ve son yıllarda yaşadığımız kuraklığa rağmen sonbahar mevsimi ve kış aylarında etkili olan yağışlar sayesinde Diyarbakır ilinin içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı geçen yıla göre önemli ölçüde yükselmiştir. Barajlarımız doluluk oranının geçen yıla oranla daha iyi seviyede olması Diyarbakır ilimiz açısından çok önemli bir faktördür. Barajlarımız ile Diyarbakır'da çiftçilerimizin tarımsal üretiminde sulama ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ilimizin içme suyu ve enerji ihtiyaçlarını da karşılıyoruz" denildi.

Diyarbakır'daki barajların doluluk oranında gözle görünür artışın yaşandığı ifadelerinin yer verildiği açıklamada, "4 Mart 2023 yılında Karakaya Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 37,21'ken 4 Mart 2024'te yüzde 72,2'ye, Kralkızı Barajı'nda yüzde 31,5'ten yüzde 60,9'a, Devegeçidi Barajı'nda yüzde 14,2'den yüzde 81,6, Çınar Göksu Barajı'nda yüzde 0'dan yüzde 30,6'ya, Pamukçay Barajı yüzde 8,2'den yüzde 100'e, Ergani Barajı yüzde 10,9'dan yüzde 100'e ve Başlar Barajı yüzde 9,4'ten yüzde yüze 100'e çıktı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'daki barajların doluluk oranı arttı - Son Dakika

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