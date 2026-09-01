Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2026-2027 adli yılı törenle başladı, Başsavcı Gül mesaj verdi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2026-2027 adli yılı, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen törenle başladı. Ergani Adliyesi bahçesindeki programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başsavcı Sertaç Gül konuşma yaptı. Kaymakam Nurbaki Yalçın ile Başsavcı Gül, adliye personeliyle bir araya gelerek yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi; etkinliğe adliye çalışanları ve protokol üyeleri katıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026-2027 adli yıl açılış programını düzenledi.
Yeni adli yılı, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen törenle başladı. Ergani Adliyesi bahçesinde başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Açılış programında Ergani Cumhuriyet Başsavcısı Sertaç Gül konuşma gerçekleştirdi. Kokteylde adliye personeli ile bir araya gelen İlçe Kaymakamı Nurbaki Yalçın ile Başsavcı Sertaç Gül, yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını diledi.
Etkinliğe, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Sertaç Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Erdal Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erkan Şenve ve adliye çalışanları katıldı.
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