Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti

03.05.2022 00:58
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen aileleri eylem yaptıkları HDP Diyarbakır il binası önündeki çadırda ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen aileleri eylem yaptıkları HDP Diyarbakır il binası önündeki çadırda ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 972'uncu gününe girdi. Ramazan Bayramı'nda da hüzünlü ve buruk bir şekilde eylemlerine çadırda devam eden aileleri Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ziyaret etti.

"Bu son bayram olsun ve gelecek bayrama kadar ailelerine kavuşmasını temenni ediyorum"

Ailelerin bayramını kutlayarak çikolata ikram eden Vali Karaloğlu, eylem yapanların sorunlarını dinledi. Ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Vali Karaloğlu, "Evlatları ve ciğerpareleri koparılan 972 gündür bu çadırda nöbet tutan Diyarbakır annelerimizin maalesef 5. buruk bayramları. Bir annenin en masum ve haklı talebi evlatlarıyla beraber olmaktır. Eğer ki zorla elinden alınmışsa ona kavuşma talebi bir annenin dünyadaki en masum talebidir. Ama maalesef 972 gündür annelerimizin ve babalarımızın bu masum talebine birileri kulaklarını tıkadılar. İnşallah bu son bayram olsun ve gelecek bayrama kadar ailelerine kavuşmasını temenni ediyoruz. Bugüne kadar bu annelerin sesini duymayan vicdanı kararmış insanların bayram hürmetine bugün vicdanları annelerin sesini duymaya vesile olsun. Biz annelerin her daim yanındayız, haklı davalarında sonuna kadar durmaya da devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

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Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere bayram ziyareti - Son Dakika


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