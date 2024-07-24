Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Basın Mensuplarıyla Buluştu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda kentin sorunları ve yapılması gerekenler üzerine basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Zorluoğlu, şehrin potansiyelini artıracak çalışmalara ve projelere ağırlık vereceklerini belirtti. Ayrıca, diyalog ve istişareye önem vererek sorunların çözümü için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

24.07.2024 15:33
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Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda kentin sorunları ve önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler üzerine istişarelerde bulunmak ve tanışmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Öğretmenevinde gerçekleşen buluşmada Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'a Vali olarak atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrin paydaşlarıyla, şehrin gerçek sahipleriyle sağlıklı bir iletişim ortamı ve zemini oluşturarak bizden önce yapılan hizmetleri daha da ileriye taşıyacak çalışmalara hep birlikte imza atacağız" dedi.

Vali Zorluoğlu; sanayi, tarımsal üretim, tarih, kültür ve turizm alanlarında şehrin ciddi bir potansiyel olduğunu belirterek, "Bu alanlarda yatırım ve istihdamı artıracak çalışmalara ve projelere ağırlık vereceğiz. Kurumların birlikte çalışma kültürü çok önemli. Mesele aldığınız sorumluluğu layıkıyla yerine getirmektir. Soruna yakın olan çözüme de yakındır inancıyla ortak aklı ve istişareyi öne çıkaran bir anlayış içerisinde olacağız. Bütün meselelerin çözümü, taraflarıyla yapılacak müzakere ve diyaloglarla mümkün. Bizim de stratejimiz bu olacak. Kentin bütün dinamikleriyle diyalog içinde olacağız, birlikte elbirliği ile çözüm üreteceğiz" ifadelerinde bulundu.

Vali Zorluoğlu, basın mensuplarının ve basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıya Vali Zorluoğlu'nun yanı sıra; Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu ve çok sayıda gazeteci katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Basın Mensuplarıyla Buluştu - Son Dakika

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