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Diyarbakır ve çevresinde bulunan sokak hayvanları için 5 yıldızlı yuva açıldı - Son Dakika

Diyarbakır ve çevresinde bulunan sokak hayvanları için 5 yıldızlı yuva açıldı

15.01.2022 00:57
Diyarbakır ve çevresinde bulunan sokak hayvanları için 5 yıldızlı yuva açıldı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Karaloğlu, "Şehirleri ortak kullandığımız farklı canlılar var. Can dostlarımız var. Onlarla ilgili yeni tesisler inşa etme, onlarla ilgili bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak da belediyeler olarak, büyükşehir belediyesi olarak bizim görevimiz" dedi.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışı öncesi konuşan Vali Karaloğlu, hayvan bakım evlerinin oluşturulması büyükşehir belediyesi olarak görevleri olduğunu söyledi. Şehirlerde sadece inşaların olmadığını belirten Karaloğlu, "Şehirleri ortak kullandığımız farklı canlılar var. Can dostlarımız var. Onlarla ilgili yeni tesisler inşa etme, onlarla ilgili bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak da belediyeler olarak, büyükşehir belediyesi olarak bizim görevimiz. Bu alanda daha önce bir bakımevi adı altında ama koşulları çok kötü olan, hayvanseverlerin sürekli şikayet ettiği bir yapı vardır. Biz geçen yıl o yapıyı tamamen yıktık ve Nisan 2021'de burada temelini attığımız, açılışını yaptığımız bu modern bakım evi ve rehabilitasyon merkezimizi oluşturduk" dedi.

"Tesisi sokak hayvanlarının bakımlarını sağlamak için oluşturduk"

Tesisin Diyarbakır ve çevresinde bulunan sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve sağlık ihtiyacı için oluşturulduğunu ifade eden Vali Karaloğlu, "Bu tesis Diyarbakır'ı ve çevresindeki özellikle sokak hayvanlarının bakıma ihtiyacı olan, rehabilitasyona ihtiyacı olan sağlık müdahalesine ihtiyacı olan hayvanlar için inşa edildi, oluşturuldu. Vatandaşımız da şöyle bir algı var. Sokakta başıboş hayvanlar toplansın ve bir merkezde bakılsın. Bu insani olarak da hayvan hakları açısından da doğru değil. Mümkün de değil. Bizim burada yapacağımız şey, bakıma ihtiyacı olan hayvanların bakımını üstlenmek, onları rehabilite etmek, ameliyata ihtiyacı varsa onu yapmak, yaralıysa onun tedavisini gerçekleştirmek, yeni doğum yapmışsa doğum yapan hayvanı ve yavrularını burada belli bir müddet bakımlarını sağlamak maksadıyla bu tesis oluşturuldu" diye konuştu.

"Can dostlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Vatandaşların çocuklarıyla rahat bir vakit geçirebileceği ve hayvanları sahipleneceği bir tesis olduğunu da aktaran Karaloğlu, "Tesisimiz gerçekten son sistem, modern cihazlarla donatıldı. Ameliyathaneleriyle, laboratuvarıyla, röntgen ünitesiyle, hayvan evleriyle, kedi evleriyle gerçekten güzel bir tesis oldu. Tesisimizde inşallah vatandaşlarımız, çocuklarımızın gelip burada hayvan sevebilecekleri sahiplenme yapabilecekleri sistemleri de oluşturacağız bu mekanda ve inşallah şehrimize ve bölgemize hizmet etmiş olacak. Açılışını yapmış olduğumuz bu hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin, şehrimize insanımıza ve şehirlerimize ortak kullandığımız can dostlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ve beraberindekiler çocuklarla birlikte Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış kurdelesini kestikten sonra tesiste incelemeden bulundu. Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde bulunan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - DİYARBAKIR

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Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Rehabilitasyon, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır ve çevresinde bulunan sokak hayvanları için 5 yıldızlı yuva açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır ve çevresinde bulunan sokak hayvanları için 5 yıldızlı yuva açıldı - Son Dakika
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