DOA sistemi Sinop’un tüm ilçelerinde uygulamaya alındı - Son Dakika
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DOA sistemi Sinop’un tüm ilçelerinde uygulamaya alındı

DOA sistemi Sinop’un tüm ilçelerinde uygulamaya alındı
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Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, Sinop merkez ile tüm ilçelerinde uygulamaya alınırken, sistemin tanıtım ve bilgilendirme programı Gerze ilçesinde gerçekleştirildi.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, Sinop merkez ile tüm ilçelerinde uygulamaya alınırken, sistemin tanıtım ve bilgilendirme programı Gerze ilçesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'nin tanıtım programına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, eşi Reva Beray Özarslan ve Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sıfır Atık Hareketi'nin çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Sinop'ta Depozitosu Olan Ambalajlar Sistemi'nin hayata geçirildiğini ifade eden Özarslan, merkez ilçede 4, Gerze ve Boyabat'ta 2'şer, Ayancık, Durağan, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde ise 1'er olmak üzere toplam 13 ambalaj iade noktasının hizmet vermeye başladığını söyledi.

Vatandaşların depozitolu ambalajları bu noktalara teslim ederek hem geri dönüşüme katkı sunacağını hem de ülke ekonomisine destek sağlayacağını vurgulayan Özarslan, tüm vatandaşları sistemi aktif şekilde kullanmaya davet etti.

Depozito Yönetim Sistemi ile geri dönüşüm oranlarının artırılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DOA sistemi Sinop’un tüm ilçelerinde uygulamaya alındı - Son Dakika

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