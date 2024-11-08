Doğa Savunucusuna Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Doğa Savunucusuna Destek Eylemi

Geniş Video İzle

Reşit Kibar'ın katledilmesinin ardından Dursun Ali Koyuncu'ya destek için Hopa'da eylem yapıldı.

08.11.2024 01:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesi Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesine karşı ağaçları korumak isteyen Reşit Kibar'ın açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu'ya destek için Hopa'da eylem yapıldı.

Reşit Kibar'ın katledilmesinden sonra tutuklanan Dursun Ali Koyuncu, hapisanede açlık grevi başlattı. Koyuncu'nun tutukluluğunu protesto eden Hopalılar Hopa Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan avukat Haktan Özkan, "Dursun'un onurlu mücadelesini selamlıyoruz. Sanmasınlar ki bu yanlızca 4 gündür süren bir açlık ve tam 2 aydır açız adalete açız. Reşit arkadaşımız devletin gözü önünde katledildi hemde şirket yetkililerinin silahıyla yapıldı. Fakat sorumlular hala dışarda dolanıyor. Ancak bu katliama itiraz edenler bugün Artvin Cezaevi'nde tutuklu, Kars Cezaevi'nde tutukludurlar. Biz en başından beri ifade ettik Dursun dahil olmak üzere arkadaşlarımızın işledikleri bir suç yoktur ve asıl suçlular dışarda gezemektedirler ve Reşit'in katilleri hala aramızda dolaşmaktadırlar. Dursun'un suçuna yazacak bir iddianeme yazacak bir şey bulamıyorsan arkadaşımızı serbest bırakın, arkadaşımız özgürlüğüne kavuşsun. Hopa Cankurtaran, bu memleket özgürlüğüne kavuşsun" diye konuştu.

"Bu tutuklamalarla yaşam mücadelesi verenleri sindirmeyi amaçlıyorlar"

Basın açıklmasını okuyan Volkan Altunkaya, şunları söyledi:

"Değerli Hopalılar 2 ay önce yanıbaşımızda Cankurtaran'da maden arama ve çıkarmanın zeminini hazırlamak için mesire alanı projesi adına yapılmak istenen doğa katliamına karşı tepki gösteren arkadaşlara ateş açılmış. Reşit arkadaşımız aramızdan alınmış 2 arkadaşımızda yaralanmıştı. Bunun üzerine cinayetin azmettiricileri yakalanıp adaletin karşısına çıkarılacağı yerde cinayete tepki gösteren arkadaşlarımız tutuklanmıştır. Bu tutuklamalarla yaşam mücadelesi verenleri sindirmeyi amaçlıyorlar ama Cankurtaran yaşam mücadelesini yine de bastıramadılar. Bu sefer kirli yöntemlere başvurdular önce Dursun Ali'yi Kars'a sürgün ettiler. Sonrasında dışarda kalan mücadeleci arkadaşları tetikçi medyayla yalan yanlış haberlerle karalamaya çalıştılar. Yaklaşık 2 aydır iddianeme yazılmayarak tutuklama süresi bilinçli olarak uzatılmıştır. Yani Dursun Ali, Kars'ta 2 aydır rehin tutulmaktadır. Bununla Dursun Ali'yi yıldıracağınızı düşünüyorsunuz. Dursun Ali, 3 Kasımda iddianeme hazırlanana kadar açlık grevine başlamıştır. Talebi nettir, adalet bu hukuksuzluğa son verilsin ve iddianeme hazırlansın ve tüm sevenlerine ve Hopalılara selamı vardır. Bize düşen taleplerini Hopa sokaklarında güçlendirmektir. O yüzden soruyoruz, yargı adaleti sağlamak içinmi var yoksa halkın sırtına sopa olarakmı kullanılıyor ve biz bunu biliyoruz ama hukuksuzluğa karşı çıkmaktan adalet talep etmekten hakkımız olanı istemekten geri durmuyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ali Koyuncu, Politika, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğa Savunucusuna Destek Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 02:47:18. #1.11#
SON DAKİKA: Doğa Savunucusuna Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.