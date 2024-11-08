Doğa Savunucusuna Destek Eylemi

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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesi Cankurtaran bölgesinde yapılmak istenen mesire alanı projesine karşı ağaçları korumak isteyen Reşit Kibar'ın açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan doğa savunucusu Dursun Ali Koyuncu'ya destek için Hopa'da eylem yapıldı.

Reşit Kibar'ın katledilmesinden sonra tutuklanan Dursun Ali Koyuncu, hapisanede açlık grevi başlattı. Koyuncu'nun tutukluluğunu protesto eden Hopalılar Hopa Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan avukat Haktan Özkan, "Dursun'un onurlu mücadelesini selamlıyoruz. Sanmasınlar ki bu yanlızca 4 gündür süren bir açlık ve tam 2 aydır açız adalete açız. Reşit arkadaşımız devletin gözü önünde katledildi hemde şirket yetkililerinin silahıyla yapıldı. Fakat sorumlular hala dışarda dolanıyor. Ancak bu katliama itiraz edenler bugün Artvin Cezaevi'nde tutuklu, Kars Cezaevi'nde tutukludurlar. Biz en başından beri ifade ettik Dursun dahil olmak üzere arkadaşlarımızın işledikleri bir suç yoktur ve asıl suçlular dışarda gezemektedirler ve Reşit'in katilleri hala aramızda dolaşmaktadırlar. Dursun'un suçuna yazacak bir iddianeme yazacak bir şey bulamıyorsan arkadaşımızı serbest bırakın, arkadaşımız özgürlüğüne kavuşsun. Hopa Cankurtaran, bu memleket özgürlüğüne kavuşsun" diye konuştu.

"Bu tutuklamalarla yaşam mücadelesi verenleri sindirmeyi amaçlıyorlar"

Basın açıklmasını okuyan Volkan Altunkaya, şunları söyledi:

"Değerli Hopalılar 2 ay önce yanıbaşımızda Cankurtaran'da maden arama ve çıkarmanın zeminini hazırlamak için mesire alanı projesi adına yapılmak istenen doğa katliamına karşı tepki gösteren arkadaşlara ateş açılmış. Reşit arkadaşımız aramızdan alınmış 2 arkadaşımızda yaralanmıştı. Bunun üzerine cinayetin azmettiricileri yakalanıp adaletin karşısına çıkarılacağı yerde cinayete tepki gösteren arkadaşlarımız tutuklanmıştır. Bu tutuklamalarla yaşam mücadelesi verenleri sindirmeyi amaçlıyorlar ama Cankurtaran yaşam mücadelesini yine de bastıramadılar. Bu sefer kirli yöntemlere başvurdular önce Dursun Ali'yi Kars'a sürgün ettiler. Sonrasında dışarda kalan mücadeleci arkadaşları tetikçi medyayla yalan yanlış haberlerle karalamaya çalıştılar. Yaklaşık 2 aydır iddianeme yazılmayarak tutuklama süresi bilinçli olarak uzatılmıştır. Yani Dursun Ali, Kars'ta 2 aydır rehin tutulmaktadır. Bununla Dursun Ali'yi yıldıracağınızı düşünüyorsunuz. Dursun Ali, 3 Kasımda iddianeme hazırlanana kadar açlık grevine başlamıştır. Talebi nettir, adalet bu hukuksuzluğa son verilsin ve iddianeme hazırlansın ve tüm sevenlerine ve Hopalılara selamı vardır. Bize düşen taleplerini Hopa sokaklarında güçlendirmektir. O yüzden soruyoruz, yargı adaleti sağlamak içinmi var yoksa halkın sırtına sopa olarakmı kullanılıyor ve biz bunu biliyoruz ama hukuksuzluğa karşı çıkmaktan adalet talep etmekten hakkımız olanı istemekten geri durmuyoruz."