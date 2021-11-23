Üye Girişi
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor - Son Dakika

Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor

23.11.2021 10:37
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor

Eskişehir'de kendi çiftliklerinde ürettikleri doğal yumurtaları pazarlarda satan üreticiler, doğal yumurtaları vatandaşa uygun fiyattan satıyor.

Eskişehir'de kendi çiftliklerinde ürettikleri doğal yumurtaları pazarlarda satan üreticiler, doğal yumurtaları vatandaşa uygun fiyattan satıyor.

Eskişehir'de üreticilik yapan Turgut Günay, 4 yıldır kendi çiftliğinde doğal yumurta üretiyor. Belli bir arazide gezen tavuklarından doğal olarak elde ettiği yumurtaları pazarlarda satan Günay, bin tavuktan yüzde 75 verim alıyor. Pazarlarda yada çevresine uygun fiyata yumurta satan Günay, vatandaşların mutlaka pazarları tercih etmesi gerektiğini söyledi. Kendi ürünlerini satan üreticilerin fiyatlarına zaman yapmadığını ifade eden Günay, vatandaşların bütçelerine uygun olduğunu söyledi.

"Elimden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyorum"

Kendisi için önemli olan şeyin müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren üretici Günay, "Müşterilerimin memnuniyeti için elimden geldiği kadar zam yapmamaya çalışıyorum. Benim de giderlerim artsa da dayanmaya çalışıyorum. Belirli müşterilerim var, onların güvenini zedelememek için en doğal şekilde ürettiğim yumurtaları olabildiğince uygun fiyata satmaya çalışıyorum. Marketlerde fiyatlar artıyor, ancak onların da farklı maliyetleri var. Kimseyi suçlamak istemem" dedi.

"Müşterilerim diledikleri gibi seçerek alabiliyorlar"

Üretimini yaptığı ve pazarlarda sattığı doğal yumurtalar hakkında konuşan Günay, "Şu anda birden fazla çeşit yumurta satıyorum. Yumurtalar, tavuğun çeşidine göre renk farklılığı gösteriyor. Çeşidi, boyutu fark etmeksizin tanesini 1 TL 20 kuruştan veriyorum. Müşterilerim diledikleri gibi seçerek alabiliyorlar" diye ekledi. - ESKİŞEHİR

Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor
Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor

Eskişehir, Yumurta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak! 10:32 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak! Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura 10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor 10:23 Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor
Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim 10:04 Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede, arama çalışmalarında böyle konuşmuş: Ben sürüye gitmiştim Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle 09:25 Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı 07:59 Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü 07:57 Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın 07:36 Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık

Son Dakika Haberleri
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:25 Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura
10:22 Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor
10:21 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı
10:07 İstanbul'da en çok trafik kazasının yaşandığı 10 yer!
10:00 Farkındalık yaratmak isteyen Rus politikacı, soyunup kara atladı
09:56 Eski aşıklar Kubilay Aka ve Miray Daner ödül töreninde pişti oldu
09:56 Marketlerde un, yağ ve şekerden sonra Türk kahvesine de kota geldi!
Türkiye'deki kedi ölümleriyle ilgili korkunç şüphe: Büyü için öldürüyorlar Türkiye'deki kedi ölümleriyle ilgili korkunç şüphe: Büyü için öldürüyorlar         
10:37
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!         
10:24
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Sosyal medyada paylaşım yapıp kayıplara karıştılar! 16 yaşındaki iki kız çocuğu her yerde aranıyor Sosyal medyada paylaşım yapıp kayıplara karıştılar! 16 yaşındaki iki kız çocuğu her yerde aranıyor         
09:30
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti         
07:39
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak         
17:06
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 10:41:39. #1.13#
SON DAKİKA: Doğal yumurtalar üreticiden tüketiciye uygun fiyattan satılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement