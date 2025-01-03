Doğasever Fotoğrafçı Yaban Hayatını Koruyor - Son Dakika
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Yerel

Doğasever Fotoğrafçı Yaban Hayatını Koruyor

Denizli'de Mehmet Küçük, tarlasına fotokapan yerleştirip yaban hayvanları için yem bırakıyor.

03.01.2025 16:30
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Doğasever fotoğrafçı yaban hayatını görüntüledi

Tarlasına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatı izleyip, doğal hayatın sürmesi için yem bırakıyor

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde fotoğrafçılık yapan genç, mahallesindeki tarlasına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını kaydediyor. Yaban hayatı izleyen genç, aç kalmasınlar diye ve doğal hayatın sürmesi için tarlasına yem bırakıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde fotoğrafçılık yapan Mehmet Küçük, Gülalan Mahallesi'ndeki tarlasına yerleştirdiği fotokapanlarla yaban hayatını kaydediyor. Yaban hayatını koyduğu fotokapanlarla izleyip doğal hayatın sürmesi için tarlasına yem bıraktığını dile getirdi.

"Yaban hayvanları için tarlama yem bırakıyorum"

Tarlasının çeşitli bölgelerine yerleştirdiği kameralarla gece ve gündüz hem izleyebildiğini hem de kayıt yapabildiğini ve aç kalmasınlar diye tarlasına yemler bıraktığını belirten Mehmet Küçük, "Tarlamın çeşitli yerlerine fotokapanlar yerleştiriyorum. Hem güvenlik açısından hem de yaban hayatı takip etmek için fotokapanları koyuyorum. Yaban hayatta yaşayan yaban hayvanlarına yemler bırakıyorum. Gece ve gündüz kontrol ediyoruz ve görüntüleri seyrediyoruz. Eve geçince oturduğumuz yerden takip ediyoruz. Ben ve ailem bu görüntüleri keyifle izliyoruz. Yaban hayvanları buraya koyduğumuz yemleri yesinler, aç kalmasınlar. Tarlama şuana kadar kurt, yaban domuzu, çakal, tilki ve dağ kedisi geldi. Şimdiye kadar bu hayvanları gözlemledim. Yaban hayvanları için tarlama yem bırakıyorum. Tabi çeşitli yerlerde kameralarım var. Açıkçası heyecanlıyım, bakalım ileri dönemlerde hangi yaban hayvanları gözlemleyeceğiz" dedi.

"Amacım yaban hayatının devam etmesi"

Doğal hayatın korunmasını ve yaşam alanlarını kısıtlamamak gerektiğini dile getiren Küçük, "Doğal hayatı korumak gerekiyor. Onlarında yaşam alanlarını kısıtlamamak gerekiyor. Amacım yaban hayatının devam etmesi. Doğada her canlının yaşam hakkı vardır ve bizlerde onu korumak zorundayız diye düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımız yaban hayatındaki hayvanlara destek verirseniz, yemek bırakırsanız çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğasever Fotoğrafçı Yaban Hayatını Koruyor - Son Dakika

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