Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Mithat Turgutcan Anıldı - Son Dakika
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Mithat Turgutcan Anıldı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Mithat Turgutcan Anıldı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, kurucu Genel Başkan Mithat Turgutcan'ı ölümünün 9. Yıl dönümünde rahmetle anarak, hayır hizmetleri ve gazetecilik başarılarıyla hatırladı. Turgutcan, uzun yıllar gazetecilik yapmanın yanı sıra Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin yöneticiliğini de üstlenmiş, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı olmuştur.

27.05.2024 12:41
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Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, kurucu Genel Başkan Mithat Turgutcan'ı ölümünün 9. Yıl dönümünde andı.

Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 27 Mayıs 2015 tarihinde vefat eden Turgutcan'ı rahmet, minnet ve hayırla andıklarını söyledi. Özsoy, mesajında şunları kaydetti: "Mithat Amca, 1943 yılında başladığı gazetecilik hayatını Yeni Erzurum Gazetesi ile uzun yıllar sürdürdü, yanı sıra Turan Bilgin ile birlikte Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin yöneticiliğini yaptı. 1979 yılında Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni kuran ve ilk kurucu Genel Başkan görevini üstlenen Turgutcan, ölümüne kadar cemiyetin birinci sıradaki üyesi olarak yerini hep korudu. O yıllardan itibaren gazetecilerin Mithat Amcası olarak hep yol gösteren, akıl danışılan kişi olarak kaldı Her müşkülde onun yanına gittik ve tecrübesinden faydalandık. Hem biz gazeteciler, hem de Erzurumlular, Mithat amcayı ömrünü eğitime destekle geçirmiş, hayır hizmetleriyle ve beyefendi kişiliği ile hatırlayacağız. Cemiyet olarak hem Turgutcan, hem de aramızdan ayrılan diğer meslek büyüklerimizin adlarını gazetecilik başarı ödülünde yarışma dallarına vererek yaşatmaktayız. Allah Rahmet eylesin, mekanı cennet olsun".

Mithat Turgutcan kimdir?

Erzurum'da 1925 yılında dünyaya gelen Mithat Turgutcan, 1943 yılında gazeteciliğe başladı. Anka Ajansı, Cumhuriyet Gazetesi ve Kim Mecmuası'nın bölge temsilciğini yapan Turgutcan Yeni Erzurum Gazetesini çıkardı. Kızılay Şube Başkanlığı görevine 1966 yılında getirilen Mithat Turgutcan, ölünceye kadar devam eden süreçte, yaptırdığı öğrenci yurtları ile yüzlerce öğrencinin okumasında destek oldu. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı ve Kızılay Şube Başkanı olan Mithat Turgutcan'a 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı'nca 'Üstün Hizmet Ödülü' verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı Mithat Turgutcan Anıldı - Son Dakika

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