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Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler Aras EDAŞ'ın hizmet bölgesinde incelemelerde bulundu.

Doğu Aras Enerji Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer yöneticiler ile birlikte Aras EDAŞ'ın hizmet bölgesindeki saha ve ilçe işletme şefliklerini ziyaret etti. Yerinde yapmış oldukları toplantılarla, yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Kiler ve beraberindeki heyet Ağrı Merkez, Patnos, Diyadin, Taşlıçay, Doğubayazıt, Tutak ve Hamur ilçelerinde yapılan hizmetleri ve 2024 yılı projelerini yerinde değerlendirdi.

Aras EDAŞ'ın yaptığı yatırımlarda çözüm ortağı olan yüklenicilerin de saha ziyaretlerini yaparak değerlendirmelerde bulunan Kiler, hedeflenen yatırımın önceki yılların üzerinde olduğunu vurgularken, planlar dahilinde yıl boyu stratejik noktalara yapılacak yatırımların kaliteli ve kesintisiz enerji noktasında bölgenin öncelikli ihtiyacına cevap verecek ve kalıcı çözüm sağlayacak nitelikte olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kesintisiz enerji arzı sunma hedefiyle bölgenin zorlu arazi ve mevsim şartlarına rağmen Aras EDAŞ'ın sahada olduğunun altını çizen Kiler, "Bölgede kaçağın önüne geçebilmek için bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar ile özelleşmeden önce %40'larda olan kayıp kaçak oranını %16 seviyesine düşürmeyi başardık. Yalnızca Ağrı'da değil tüm bölgede Aras EDAŞ olarak hizmet sunduğumuz müşterilerimizin memnuniyetini yükseltme önceliğimiz bulunuyor. Bölgede elektrik dağıtım hizmetinde yetkin ve tecrübeli ekiplerimiz, 2 milyonun üzerindeki tüketicimize kesintisiz enerji için 7/24 hizmet vermektedir." ifadelerini kullandı. - ERZURUM