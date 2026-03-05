Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi Teklifi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri içeren kanun teklifinin verildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu ileriye taşıyacak önemli bir adım daha attık. AK Parti Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna duyurulan ve AK Partili Milletvekillerimizce imzalanıp TBMM Başkanlığına sunulan, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor" ifadelerine yer verdi.

Kanun teklifi sosyal medya, doğum ve babalık izni gibi konularda değişikliğe gidilecek. Bakan Göktaş ise bu değişiklerden bahsederek "Doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor. Aileyi güçlendiren, çocuklarımızı koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarımızla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemeler, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA