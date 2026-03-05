Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi Teklifi

05.03.2026 01:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, doğum izni ve sosyal medya düzenlemelerini içeren kanun teklifini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri içeren kanun teklifinin verildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzu ileriye taşıyacak önemli bir adım daha attık. AK Parti Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna duyurulan ve AK Partili Milletvekillerimizce imzalanıp TBMM Başkanlığına sunulan, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor" ifadelerine yer verdi.

Kanun teklifi sosyal medya, doğum ve babalık izni gibi konularda değişikliğe gidilecek. Bakan Göktaş ise bu değişiklerden bahsederek "Doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor. Aileyi güçlendiren, çocuklarımızı koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarımızla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemeler, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Politika, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

01:18
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran’ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı
00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 02:18:45. #7.12#
SON DAKİKA: Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.