Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı

29.03.2022 00:57
Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde rahimde dönme meydana gelmesi sebebiyle doğum yapamayan ineğin buzağısı, sezaryenle alınarak telef olmaktan kurtarıldı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde rahimde dönme meydana gelmesi sebebiyle doğum yapamayan ineğin buzağısı, sezaryenle alınarak telef olmaktan kurtarıldı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan İlhan Çakmakoğlu, doğum yapamayan ineği için veteriner hekimi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Veteriner Hekim Birol Yürük, Yayla Mahallesi'ne giderek ineği muayene etti. Muayene sonunda ineğin rahimde dönme meydana gelmesinden ötürü doğum yapamadığını ve buzağının de sezaryenle alınması gerektiğini yetiştirici İlhan Çakmakoğlu'na anlattı. Yetiştirici Çakmakoğlu'nun sezaryen doğuma onay vermesi üzerine Veteriner Hekim Birol Yürük, buzağı sezaryenle aldı. Sezaryen doğum sonrasında hem inek hem de buzağının sağlıklı olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Veteriner Hekim Birol Yürük, "Doğum yapamayan ineğimizin vakit kaybetmeden sezaryen operasyon ile yavrusunu aldık. Hem buzağımız hem de ineğimiz gayet sağlıklı bir şekilde operasyonu atlattı. Buzağımız kandil gecesinde dünyaya geldiği için ismine de Berat ismi verildi. Hayvanları sağlığı, insanların mutluluğudur. Bu tür vakalar genellikle annenin gebelik sırasında ayağa kalkış pozisyonunun bozuk olması veya aşırı derecede kaba yem ile beslenmesinden kaynaklanıyor. İleri yaştaki inekler aynı zamanda buzağının anne karnında aşırı derecedeki hareketlerinden de kaynaklanıyor bu tür vakalar. İneğimizde buzağımızda şu anda gayet sağlıklı. Muayenemizi yaptıktan sonra rahim kanalı dar ve 3-4 misli burulma meydana geldiği için tek çözüm olarak sezaryen operasyon olması gerektiğini kararlaştırdık. Sezaryen operasyonu bu olayda kesinlikle annenin sağlığını ve buzağının da canlı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamaktadır" dedi. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Sosyal medyada 'Öğretmenimi paket ediyorum' diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama Sosyal medyada 'Öğretmenimi paket ediyorum' diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı

Veteriner, Kastamonu, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Ersin Destanoğlu 13 milyon euro transfer ücretiyle Nice'ye gidiyor
00:29 Sosyal medyada "Öğretmenimi paket ediyorum" diyerek paylaşılan videoya MEB'den açıklama
00:22 Merih Demiral rekor fiyata dünya devine gidiyor
23:57 Asansörde 17 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şahıs yakalandı! O anlar güvenlik kamerası tarafından kayıt altındaydı
23:55 Hangi ürünlere KDV düzenlemesi geldi? İşte tüm detaylar
23:49 Adana'daki ziyarette Ahmet Davutoğlu, esnafla gergin anlar yaşadı
23:46 Arda Turan sosyal medya hesabından dinlediği müziği paylaştı! Sözleri ima içeriyordu
23:10 Asgari ücretle ilgili umutlandıran açıklama! MHP'li vekil, "Erdoğan ile görüştüm" dedi, ikinci zam için temmuz ayını işaret etti
23:07 TOGG için 81 ilin tamamında 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu kurulacak
23:03 Fenerbahçe ile anlaşması beklenen Joachim Löw Avusturya Milli Takımı'na gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 01:19:39. #1.12#
SON DAKİKA: Doğum yapamayan ineğin buzağısı sezaryenle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement