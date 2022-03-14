Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor - Son Dakika
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Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor

14.03.2022 14:40
Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor

Kayseri'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir araya gelen sağlık çalışanları, düzenledikleri basın açıklamasında taleplerini sıraladı.

Kayseri'de, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir araya gelen sağlık çalışanları, düzenledikleri basın açıklamasında taleplerini sıraladı.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimlik önünde düzenlenen basın açıklamasında sağlık çalışanları adına konuşan Hekim Birliği Sendikası Kayseri İl Temsilcisi Dr. Yahya Güngör, "Hekimlerin bugün baktığımızda çalışma şartlarındaki acımasız çetin koşullar, şiddetle her daim burun buruna gelmesi, düşük ücretlerle çalıştırılması, itibarsızlaştırılması, hasta ile hekimi karşı karşıya koyacak düzenleme ve yönlendirmelerin yapılmaması neticesinde maddi ve manevi olarak huzursuz, yorgun ve hatta tükenmiş durumdayız. Bu nedenle bağlı olduğumuz Hekim Birliği Sendikası adına 14 Mart Tıp Bayramıyla başlayan 15-16 Mart günlerinde devam edecek olan grev kararına uyuyoruz. Diğer sendikalarla birlikte aldığımız bu grev kararında şunları talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taleplerini sıralayan Güngör, "Hastane, ASM ve ADSM'lerde güvenliğin gerçek anlamda sağlanması için güvenlik görevlileri ve gerekli araç, cihaz gibi donanım yeterli sayıda bulunması ve kurumlara kontrollü giriş sağlanması. şiddete karşı mücadelede daha etkin, caydırıcı yaptırım ve usuller TCK ve CMK'da yer alacak şekilde düzenlenmesi, cezası kesinleşen failler sağlıkla ilgili sosyal güvenlik hakkından mahrum bırakılması. Malpraktis davalarında hekimler ve diş hekimlerinin hakimler gibi güvence altına alınması. Kast unsuru olmadıkça hekim hapis cezası ile yargılanmamalı ve tazminat hekime rücu edilmemeli. Tük hekimler arasında ise eşi ücret anlayışı sağlanarak aynı eğitim düzeyindeki hekimlerin statü farklılıklarından doğan ücret ayrımlarının kaldırılması. Genel bütçeden ödenen ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş düzenlenmeli ve bu maaş en az kıdemli tabip albay veya 1'inci dereceye ayrılmış 100 yıllık hakim ve savcı düzeyinde olmalıdır. Aile hekimliğindeki sözleşme ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmelidir. Asistan hekimlerde 24 saati aşan mesai uygulanmasına son verilmeli, asistan hekimler nöbet ücreti tehdidi ile fazla mesaiye zorlanmamalıdır" diye konuştu. - KAYSERİ

Doktorlar can güvenliğinin sağlanmasını istiyor

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Kaynak: İHA

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