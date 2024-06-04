Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaz dönemi mehter gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı - Son Dakika
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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaz dönemi mehter gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaz dönemi mehter gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Gösteriler, Eylül ayına kadar her Salı devam edecek. Gösterilere yerli ve yabancı turistlerle, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Gösteriler ücretsiz olarak izlenebilecek.

04.06.2024 12:53
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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaz dönemi mehter gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği gösterilerin Eylül ayına kadar her Salı devam edeceği öğrenildi.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehter gösterileri bugün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan Hazine Kapısı önünde başladı. Mehteran ekiplerinin gösterilerinde, Segah Peşrevi, Şehzade Süleyman Marşı, Tarihi Çevir, Mehterhane-i Hakani Marşı, Ordu Marşı ve Hücum Marşı gibi hafızalara kazınmış tarihi marş eserler sergilendi. Gösterilere yerli ve yabancı turistlerle, vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü. Gösteriyi izleyenler, mehteran ekibini cep telefonu kameralarıyla kayda alarak bu anları ölümsüzleştirdi.

"Böyle bir gösteri yapılması muhteşem bir olay"

Öğrencileriyle birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen Seray Altınöz, "Ben Sosyal Bilgiler öğretmeniyim. Tarihimizle alakalı bir etkinlik Dolmabahçe Sarayı'nda olunca ben çok gururlanıyorum. Böyle bir gösteri yapılması muhteşem bir olay. Bizim için çok büyük şans oldu, öğrencilerimizle gelmiştik onların görmesine vesile oldular. Bence çok güzel bir etkinlik olmuş" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz bir şekilde izlenebilecek

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ekiplerinin eylül ayına kadar her salı Dolmabahçe Sarayı'nda ve her çarşamba Topkapı Sarayı'nda gösteri düzenleyeceği, gösterilerin ücretsiz bir şekilde izlenebileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaz dönemi mehter gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yaz dönemi mehter gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda başladı - Son Dakika
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