10:08 •
Artık çok olmaya başladın sen! Okan Buruk'a "Saygısız" diyen Kopenhag Teknik Direktörü maç sonu Türk takımlarına da dil uzattı•
10:08 • •
10:03 • •
Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesi'nde domuz sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Çağlayan Beldesi'nde sabah saatlerinde tarlaların arasından tek sıra halinde ilerleyen domuz sürüsü civardaki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Son yıllarda Çağlayan civarında domuz popülasyonunun artışı gözlenirken sürü ilerleyerek Munzur Dağları'na doğru gitti.
Son Dakika › Yerel › Domuz sürüsünün ilerleyişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika