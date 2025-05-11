Eskişehir'de Dorlion Arama Kurtarma Ekibi kadın ekip üyelerinin Anneler Günü'nü kutladı.
Dorlion Arama Kurtarma Ekibi'nin kentsel arama kurtarma eğitimlerinin dördüncü gününde, kadın ekip üyelerinin Anneler Günü kutlandı. Ekip, zorlu eğitim programı sırasında bile bu özel günü atlamadı. Ekip üyeleri fedakar annelerin Anneler Günü'nü içtenlikle tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Dorlion Ekipten Anneler Günü Kutlaması - Son Dakika
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