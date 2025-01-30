Dörtyol Belediye Başkanı\'ndan Yolbulan Metal İşçilerine Destek

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Hatay'da yaklaşık 228 gündür grevde olan Yolbulan Metal fabrikası işçilerine destek Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç'tan geldi.

Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren Yolbulan Metal Sanayi Fabrikası'nda toplu iş sözleşmesi sürecinde yaşanan anlaşmazlık üzerine işçiler grev kararı almıştı. Yaklaşık 228 gündür grevde olan işçiler, iş verene karşı mücadelelerini sürdürüyorlar. İşçiler, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç'ı ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası Başkan Amaç, işçileri desteklerini belirterek işverene ortak yol çağrısı yaptı. - HATAY