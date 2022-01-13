Dosyaların yüzde 88'inde ara bulundu - Son Dakika

Sivas Adliyesi Arabuluculuk Bürosunda görülen dosyaların yüzde 88'i çözüme kavuşturuldu.

Sivas Adliyesinden yapılan açıklamaya göre; 2021 yılında Sivas Adliyesi Arabuluculuk Bürosuna gelen tüm dosyalarda tarafların arabuluculuk müzakerelerine katılımı sonucunda dosyaların çözüme kavuşturulma oranı yüzde 88 olarak kayıtlara geçti.

Yapılan açıklamada arabuluculuk sistemi şu şekilde anlatıldı. "İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında Taraflar mahkemeye değil önce arabulucuya başvurmak zorunda. Anlaşmazlık Arabuluculukta çözülemezse taraflar mahkemeye gidebiliyor. Başvuru sırasında herhangi bir masraf ve harç alınmıyor. Başvurunun yapıldığı veya karşı tarafın bulunduğu yerden arabulucu atanıyor. Arabulucu, karşı tarafı oturuma davet ediyor. Taraflar ilk oturuma katılmak zorundalar. Oturuma gelip, iki saat görüştükten sonra taraflar anlaşamazsa masrafı Bakanlık ödüyor. Dava sonunda ise taraflara yansıtılıyor."

Arabuluculuk iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştı. İhtiyari arabuluculuk da hukuk sistemine 14 Kasım 2013'te girdi. - SİVAS