Down sendromlu Nihal Su'nun itfaiyeci olma hayali 18'inci yaş gününde gerçek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Down sendromlu Nihal Su'nun itfaiyeci olma hayali 18'inci yaş gününde gerçek oldu

Down sendromlu Nihal Su\'nun itfaiyeci olma hayali 18\'inci yaş gününde gerçek oldu
23.07.2026 09:47  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da down sendromlu 18 yaşındaki Nihal Su Ekin'in itfaiyeci olma hayali, doğum gününde itfaiye ekiplerinin sürpriziyle gerçek oldu. Sepetli araçla balkonuna gelen ekipler, genç kıza unutulmaz anlar yaşattı.

Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki down sendromlu Nihal Su Ekin'in çocukluğundan bu yana kurduğu itfaiyeci olma hayali, doğum gününde gerçekleştirilen sürprizle gerçeğe dönüştü. İtfaiye ekipleri, sepetli araçla evinin balkonuna ulaşarak genç kıza unutamayacağı anlar yaşattı.

Çocukluğundan bu yana itfaiyecilik mesleğine hayranlık duyan Nihal Su Ekin için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri anlamlı bir sürpriz hazırladı. Ekin'in 18'inci yaş günü dolayısıyla ailesiyle irtibata geçen ekipler, bu kez yangına ya da afete müdahale etmek için değil, bir hayali gerçekleştirmek için istasyondan ayrıldı.

Balkona sepetli araçla ulaştılar

Doğum gününde ilk sürprizi ailesinden alan Nihal Su Ekin'e itfaiye eri üniforması hediye edildi. Üniformasını giyen genç kız için hazırlanan asıl sürpriz ise kısa süre sonra kapısının önüne geldi. İtfaiye ekipleri, sepetli araçla evin balkonuna ulaşarak doğum günü pastasını da yanlarında getirdi. Karşısında itfaiye sepetini ve pastayla gelen itfaiyecileri gören Nihal Su Ekin büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasının mumlarını sepet üzerinde üfleyen genç kızın sevinci yüzüne yansıdı. Bir günlüğüne itfaiye eri olan Nihal Su Ekin, kahramanı olarak gördüğü itfaiyecilerle birlikte vakit geçirdi. İtfaiye ekipleriyle sohbet eden, hatıra fotoğrafları çektiren ve doğum gününü unutulmaz bir anıya dönüştüren genç kızın mutluluğu duygusal anlara sahne oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İtfaiye, Sakarya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down sendromlu Nihal Su'nun itfaiyeci olma hayali 18'inci yaş gününde gerçek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kütahya’da tahliye gerginliği 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye’nin başkentinden Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
İstanbul’da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı İstanbul'da ani sıcaklık düşüşü ve kuvvetli sağanak uyarısı
Sivas’ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10’a yükseldi Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı

10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
10:37
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
Ecem Öz: Beğendiğim biri ilk buluşmada eve davet ederse giderim
09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:27
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 11:31:32. #7.12#
SON DAKİKA: Down sendromlu Nihal Su'nun itfaiyeci olma hayali 18'inci yaş gününde gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.