Down sendromlu Nihal Su\'nun itfaiyeci olma hayali 18\'inci yaş gününde gerçek oldu

Sakarya'da yaşayan 18 yaşındaki down sendromlu Nihal Su Ekin'in çocukluğundan bu yana kurduğu itfaiyeci olma hayali, doğum gününde gerçekleştirilen sürprizle gerçeğe dönüştü. İtfaiye ekipleri, sepetli araçla evinin balkonuna ulaşarak genç kıza unutamayacağı anlar yaşattı.

Çocukluğundan bu yana itfaiyecilik mesleğine hayranlık duyan Nihal Su Ekin için Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri anlamlı bir sürpriz hazırladı. Ekin'in 18'inci yaş günü dolayısıyla ailesiyle irtibata geçen ekipler, bu kez yangına ya da afete müdahale etmek için değil, bir hayali gerçekleştirmek için istasyondan ayrıldı.

Balkona sepetli araçla ulaştılar

Doğum gününde ilk sürprizi ailesinden alan Nihal Su Ekin'e itfaiye eri üniforması hediye edildi. Üniformasını giyen genç kız için hazırlanan asıl sürpriz ise kısa süre sonra kapısının önüne geldi. İtfaiye ekipleri, sepetli araçla evin balkonuna ulaşarak doğum günü pastasını da yanlarında getirdi. Karşısında itfaiye sepetini ve pastayla gelen itfaiyecileri gören Nihal Su Ekin büyük mutluluk yaşadı. Doğum günü pastasının mumlarını sepet üzerinde üfleyen genç kızın sevinci yüzüne yansıdı. Bir günlüğüne itfaiye eri olan Nihal Su Ekin, kahramanı olarak gördüğü itfaiyecilerle birlikte vakit geçirdi. İtfaiye ekipleriyle sohbet eden, hatıra fotoğrafları çektiren ve doğum gününü unutulmaz bir anıya dönüştüren genç kızın mutluluğu duygusal anlara sahne oldu. - SAKARYA