Down sendromlular sahneye çıktı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen etkinlikte atabarı oynayıp, " Üsküdar'a gider iken" türküsü eşliğinde dans eden down sendromluların gösterileri, büyük beğeni topladı.

Down Sendromuna toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, Edirne Özel Yürekler Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan programda, down sendromlular atabarı oynayıp, "Üsküdar'a gider iken" türküsü eşliğinde dans etti. İzleyenlerden büyük alkış alan ekip, ardından solo şarkılar söyledi. Büyük beğeni toplayan down sendromlulara, zaman zaman salondakiler de eşlik etti.