Üye Girişi
DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika

DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı

05.02.2022 19:55
DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Samsun'da Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na meczup veya maşa iki kişinin urgan asmasını şiddetle kınadığını ifade etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Samsun'da Atatürk Parkı'nda yer alan ve şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na meczup veya maşa iki kişinin urgan asmasını şiddetle kınadığını ifade etti.

Açıklamasında, Türk Milletini bu tip provokatif olaylar karşısında soğukkanlı ve sağduyulu olmaya davet eden Rektör Kazım Uysal, "Kahraman ve asil milletimizi Anadolu'dan çıkarmak için bin bir türlü şeytani planlar yapıyorlar ve sinsi oyunlar oynuyorlar. Necip milletimizin durdurulamaz yükselişini engellemeye çalışıyorlar. İnsan odaklı medeniyet anlayışımızı ve insani duruşumuzu anlayamıyorlar, bilim ve teknolojideki yükselişimizi durduramıyorlar. Tüm devletlerin adeta tusunami olmuş ve girdaplarla dolu bir denizden geçtiği ve alabora olduğu günümüzde nispeten daha kararlı ve daha az hasarlı seyrimizi hazmedemiyorlar. Bazen kutsal dinimizi ve değerlerimizi bazen de tarihi büyük şahsiyetlerimizi ve kahramanlarımızı kullanarak bizi provoke etmeye ve birbirimize düşürmeye gayret ediyorlar. Kısmen sıkıntılar çeksek ve hatalar yapsak da şerirlerin bu oyununa gelmedik ve inşallah gelmeyeceğiz. Bu topraklar bizimdir ve ilelebet de bizim olacaktır. Şunu çok açık olarak ifade etmek istiyorum, aziz milletimizin kutsal değerleri ve büyük şahsiyetleri ile kimin derdi var ve uğraşıyorsa ya millet düşmanı bir haindir ya da kullanışlı bir maşadır" dedi.

"Bu yıl millet olarak kurtuluşumuzun yüzüncü yılıdır"

"Bu yıl millet olarak kurtuluşumuzun yüzüncü yılıdır" diyen Uysal, "Bu yıl Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni kazanışımızın ve 'Anadolu bizimdir, gitmiyoruz!' diye haykırışımızın yüzüncü yılıdır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi büyük zaferin yüzüncü yılına büyük önem veriyor. Zafer bilim şenliği ve proje pazarı başta olmak üzere yüzlerce etkinlik düzenliyor. Kurtuluşumuzun vesilesi olan başta büyük zaferin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Şeytanların, meczupların, sarhoşların, maşaların oyununa gelmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin yanında ve safında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor bu tür pis oyunlara gelmeyeceğimizi ve şeytani tuzaklara düşmeyeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Kazım Uysal, Dumlupınar, oyunlar, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
18:56 "Babamı bile satarım" sözü gerçek oldu! 400 bin dolarlık bitcoin için babasını bayılttı, bitcoinlerine el koydu
18:37 Hakem Zorbay Küçük yine hedefte! Kasımpaşalı Ertuğrul'dan kıyameti koparacak sözler: Takdir hakkını Trabzonspor'dan yana kullanıyor
18:30 "Partimize elektrik faturaları yağıyor" diyen Öztrak: 6 partinin genel başkanları 12 Şubat'ta buluşuyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 20:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Samsun'daki saldırıyı kınadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement