Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı - Son Dakika
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Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı

22.04.2022 13:01
Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. 81 ilden sağlık çalışanlarının katıldığı programa, Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Dr. Ersin Ergün, ebe Hatice Çevik, hemşire Meltem Menteşe ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Emre Metek katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda paylaştıkları sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. - DÜZCE

Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı
Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı
Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, İl Sağlık Müdürü, cumhurbaşkanı, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dr. Yılmaz ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde iftar açtı - Son Dakika


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