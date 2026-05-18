Drone İle Trafik Denetimi Bozüyük\'te Gerçekleşti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Demirdöküm Caddesi ile İsmet İnönü Caddesi üzerinde drone destekli trafik uygulaması yapıldı. Havadan gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Gerçekleştirilen uygulamada trafik güvenliğinin sağlanması, olası kazaların önüne geçilmesi ve sürücülerde trafik bilincinin artırılması amacıyla denetimlerin yapıldığı öğrenildi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafikte yaşanabilecek ihmallerin ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekerek, sürücülere trafik kurallarına titizlikle uyulması çağrısında bulundu. - BİLECİK