DSO, Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı - Son Dakika
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DSO, Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

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DSO, Ahmet Nazif Zorlu\'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
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DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında Zorlu'nun Babadağ'da başlayan ticaretini Korteks ve Vestel yatırımlarıyla büyütüp binlerce kişiye istihdam sağladığı belirtildi.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk sanayisinin duayen isimlerinden Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkanı Selim Kasapoğlu, mesajında; "Değerli büyüğümüz, Denizli ve Babadağ iş dünyasının gurur kaynağı Ahmet Nazif Zorlu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Babadağ'da genç yaşta başladığı ticaret hayatını, azmi, çalışkanlığı ve ileri görüşlülüğüyle Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından birine dönüştürmesi, hepimiz için örnek bir başarı hikayesidir. Ülkesine yatırım yapmayı, üretmeyi ve istihdam sağlamayı her zaman ön planda tutan Ahmet Nazif Zorlu, tekstil sektöründe başlayan sanayicilik yolculuğunu Korteks ve Vestel gibi önemli yatırımlarla elektronik, beyaz eşya ve enerji başta olmak üzere farklı alanlara taşımıştır. Hayata geçirdiği yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlamış, Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünün gelişmesine, Türk sanayisinin uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Eğitime verdiği destekler ve hayırseverlik çalışmalarıyla da toplumumuza değerli hizmetler sunmuştur. Bir Babadağlı ve sanayici olarak, hemşehrimiz Ahmet Nazif Zorlu'nun ülkemize kazandırdıklarıyla her zaman gurur duydum. Çalışkanlığı, ileri görüşlülüğü ve ülkesine duyduğu bağlılıkla Türk sanayisinde kalıcı izler bırakan Ahmet Nazif Zorlu'nun, gelecek nesillere de örnek olmaya devam edeceğine inanıyorum. Türk sanayisinde bıraktığı izlerle daima saygı ve minnetle hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüz Ahmet Nazif Zorlu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Zorlu Holding camiasına, Denizli ve Babadağ iş dünyasına ve tüm Türk sanayisine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Ahmet Nazif ZorluZorlu HoldingEkonomiKorteksVestelGüncelYerelSon Dakika

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