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DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Regaip Kandili Mesajı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu mübarek gecenin manevi atmosferinde sevgi, hoşgörü ve huzurun filizlenmesini diledi. Başkan Erdoğan, insanların sevdikleri ve insanlık için dua etmelerini isteyerek, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını hatırlatan bu anlamlı gecede duaların samimiyetle yükseltilmesini ve toplum olarak sevgiyle yaklaşılmasını vurguladı. Regaip Kandilini en içten duygularıyla kutlayan Başkan Erdoğan, Yüce Yaradan'dan saadet dolu bir yıl geçirilmesini diledi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan\'dan Regaip Kandili Mesajı
10.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:12
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda "Kutsal üç aylara girmiş olmanın sevinciyle karşıladığımız Regaip Kandilimizin manevi atmosferinde, kalplerimizde sevgi, hoşgörü ve huzur filizlensin. Bu mübarek gecenizi, en içten dileklerimle kutluyorum; hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Regaip Kandili dolayısıyla yazılı mesajı yayımladı. Regaip Kandilinin insanların manevi hayatlarında dönüm noktası olan önemli bir gece olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, sevdikleri ve insanlık için dua edilmesini istedi. Başkan Erdoğan yayımladığı mesajın devamında şu ifadeler yer aldı; "Bize birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularını hatırlatan, manevi olarak da arınma ve güzelliklere vesile olma fırsatını sunan bu anlamlı gecede, dualarımızı samimiyetle yükseltelim. Birbirimiz için hayır ve güzellikler dileyelim. Toplum olarak birbirimize sevgiyle yaklaşalım, kucaklaşalım ve hep beraber hoşgörü ile dolu bir geleceğe uzanalım. Dualarımızın, hayırlarımızın ve güzel niyetlerimizin kabul olması temennisiyle, Regaip Kandilinizi en içten duygularımla kutlarım. Yüce Yaradan'dan saadet dolu bir yıl geçirmenizi dilerim." - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Regaip Kandili Mesajı - Son Dakika
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