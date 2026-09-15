DTSO Başkanı Bıyık, Ahilik Haftası\'nda güven ve dürüstlük vurgusu yaptı

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Ahilik Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede, Ahilik kültürünün esnaf geleneğinin yanı sıra dürüstlük, güven, dayanışma ve meslek ahlakını da temsil ettiğini söyledi.

Düzce'de geleneksel olarak kutlanmaya devam eden Ahilik Haftasının bu yılki kutlama programı Düzce Esnaf ve Sanaktarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Kutlama programına Vali Mehmet Makas, Düzce Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, DESOB Başkanı Bülent Keser, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlik üyeleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Ahilik Haftası kapsamında Ahilik kültürünün önemine dikkat çekti. Bıyık, Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatı olmadığını, toplum hayatına yön veren güçlü bir ahlak ve dayanışma anlayışı olduğunu ifade etti.

Ahilik anlayışının temelinde dürüstlük, güven, alın teri, helal kazanç, meslek ahlakı, dayanışma ve kardeşlik gibi değerlerin bulunduğunu belirten Bıyık, "Elini, dilini ve belini koru" anlayışının insanı merkeze alan bir çalışma ve yaşam kültürü ortaya koyduğunu söyledi.

"Ticaretin temelinde güven var"

Ticaretin temelinde güven, üretimin temelinde emek bulunduğunu vurgulayan Bıyık, başarının ise alın teri, dürüstlük ve kaliteli iş anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti.

DTSO olarak kentin ekonomik gelişimine katkı sunarken esnaf, sanayici ve tüccarların yanında olmayı temel görevlerinden biri olarak gördüklerini ifade eden Bıyık, Düzce ekonomisine katkı sağlayan işletmelerin önemine dikkat çekti.

Ahilik geleneğini yaşatan esnaf ve sanatkarlara teşekkür eden Bıyık, alın teriyle üreten, istihdam sağlayan ve Düzce ekonomisine değer katan tüm esnaf ve işletmelerin Ahilik Haftası'nı kutladı. Bıyık, Ahilik Haftası'nın Düzce, esnaf ve sanatkarlar, iş dünyası ve ülke için hayırlı olmasını diledi.