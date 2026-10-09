DTSO\'da yeni dönem seçimleri tamamlandı, Meclis Başkanlığı kadın kotasına dönüşüyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında (DTSO), 3 Ekimde gerçekleştirilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçiminin ardından yeni dönem organ seçimleri tamamlandı.

Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Başkanlığına, Şeyda Arslantaş ise Meclis Başkanlığına seçildi. Yeni dönemde kadın temsiliyetinin güçlendirilmesi, çözüm sürecinin ekonomik boyutuna katkı sunulması ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaların artırılması hedefleniyor. Seçimlerde ayrıca Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri de belirlendi. Seçimler öncesinde meclis üyelerine hitap eden DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, çözüm süreci, kadın temsiliyeti ve Odanın yeni dönem yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çözüm sürecinin bölge ekonomisi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Kaya, geçmişte uygulanan teşvik politikalarının bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını artırdığını söyledi. Kaya, "Artık yalnızca eksiklikleri dile getirmekle yetinmeyeceğiz. Bölgenin ekonomik kalkınması için ne yapılması gerektiğini biz ortaya koyacağız. Bölgedeki oda ve borsalarla birlikte çalışarak ekonomik politikalar hazırlayacak ve hükümete somut öneriler sunacağız. Silah bırakma sürecinin ardından gündeme gelecek toplumsal ve ekonomik entegrasyon konusunda da iş dünyası olarak sorumluluk üstleneceğiz" dedi.

Bölgedeki oda/borsalar ile ortak meclis toplantıları gerçekleştireceklerini kaydeden Kaya, ilk toplantının Muş'ta yapılacağını açıkladı.

"DTSO Meclis Başkanlığı kadın kotasına dönüşüyor"

Kadınların karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesini hedeflediklerini ifade eden Kaya, DTSO Meclis Başkanlığı görevini kadınlar için kalıcı hale getirdiklerini söyledi. Kaya, "Geçen dönem kadın meclis başkanımızın başarılı çalışmaları bize önemli bir deneyim kazandırdı. Kadın temsiliyetinin kişilerin inisiyatifine bağlı kalmasını istemiyoruz. Bu nedenle Meclis Başkanlığı için kadın kotası uygulamasını hayata geçiriyoruz. Bundan sonra DTSO Meclis Başkanı kadın olacak. Bu uygulamanın Türkiye'deki diğer odalara da örnek olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Geçen dönem 5 olan kadın meclis üyesi sayısının 8'e yükseldiğini anlatan Kaya, Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının da 1'den 2'ye çıktığını vurguladı.

"DTSO ortak akılla yönetilmeye devam edecek"

DTSO'nun 2018 yılından bu yana oluşturduğu ortak çalışma kültürünün yeni dönemde de sürdürüleceğini aktaran Kaya, odanın yalnızca seçilmiş yöneticilerden oluşan bir yapı olmadığını, Diyarbakır iş dünyası temsilcilerinin katkılarıyla şekillenen geniş bir katılımcı yapıya sahip olduğunu söyledi. Yeni dönemde meclis üyesi sayısının 53'ten 59'a yükseldiğini ve 28 yeni ismin meclise katıldığını belirten Kaya, "Bu yapı yalnızca bizlerle oluşan bir yapı değildir. Bugün bizimle, yarın başka arkadaşlarımızla devam edecek bir ortak akıldır. Yeni dönemde daha katılımcı, daha aktif ve bölgesel kalkınmayı esas alan bir çalışma anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Meclis Başkanlığında kadın kotasını kalıcı hale getireceğiz"

DTSO Meclis Başkanlığına seçilen Şeyda Aslantaş, kadınların karar alma mekanizmalarında daha güçlü temsil edilmesine yönelik önemli bir adım atacaklarını dile getirerek, "2022-2026 döneminde DTSO Meclis Başkanlığı görevinin kadınlar tarafından yürütülmesine yönelik bir anlayış ve teamül oluşturuldu. Yeni dönemde bu anlayışı kurumsal bir karara dönüştüreceğiz. Meclisimizin alacağı ilk kararlardan biri, Meclis Başkanlığının kadın kotası olarak belirlenmesi olacaktır. Böylece geçtiğimiz dönemde oluşturulan kadın temsiliyeti anlayışını kalıcı hale getirerek gelecek dönemlere taşıyacağız. Bu kararla birlikte kadınların yönetim mekanizmalarındaki temsiliyetini kurumsal bir güvenceye kavuşturmayı hedefliyoruz. DTSO olarak atacağımız bu adımın Türkiye'deki diğer oda ve borsalara da örnek olmasını önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Kadınların üretimden ticarete, girişimcilikten yönetime kadar her alanda daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Aslantaş, kadınların ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekti.

Aslantaş, "Kadınların bilgi, birikim ve deneyimlerinin yönetim süreçlerine yansıması, daha katılımcı ve güçlü bir kurumsal yapının oluşmasına katkı sunacaktır. Yeni dönemde kadınların ekonomik yaşamdaki varlığını güçlendirmek, girişimci kadınların önünü açmak ve daha fazla kadının karar alma süreçlerine katılmasını sağlamak için ortak akılla çalışacağız. Bu kapsamda kentimizde faaliyet yürüten kadın kurumları, kadın örgütleri, kooperatifler ve kadın girişimci yapılarıyla ortak hareket edeceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm üretecek, ortak projeler ve iş birlikleriyle kadınların üretimde, istihdamda ve yönetimde daha güçlü yer alması için çalışacağız. Bu görevi büyük bir sorumluluk olarak görüyor, yeni dönemin Odamıza, üyelerimize, kadın girişimcilerimize ve Diyarbakır iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DTSO'nun yeni dönem yönetimi belirlendi

DTSO Meclis üyelerinin oy birliğiyle gerçekleştirilen seçimlerde, Şeyda Arslantaş Meclis Başkanlığına, Erdem Elbir ve Veysi Aldemir Meclis Başkan Yardımcılıklarına, Berivan Yaşar ise Meclis Katip Üyeliğine seçildi. Mehmet Kaya başkanlığındaki yeni DTSO Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Seda Berekatoğlu, Nuriye Ölmez Yılmaz, Erdal Avşar, Remzi Öcal, Abidin Kakdaş, Süleyman Yıldırhan, Süleyman Demirok, Çetin İnanç, Vechettin Alsaç ve Mehmet Orak."