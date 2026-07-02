DTSO'dan Muhasebe Eğitimi Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DTSO'dan Muhasebe Eğitimi Protokolü

DTSO\'dan Muhasebe Eğitimi Protokolü
02.07.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTSO, esnaf ve işletmelerin muhasebe farkındalığını artırmak için araştırma protokolü imzaladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) üyesi olup yetkili bir muhasebeci çalıştırmayan ticari işletme sahipleri ile esnaf işletmesi sahiplerinin muhasebe ve vergi uygulamaları konusundaki farkındalığını tespit edilmesine yönelik akademik araştırma yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

DTSO'da gerçekleştirilen imza törenine Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, Bilsoft Yazılım yönetim kurulu başkanı Ahmet Veli, bilimsel araştırmayı yürütecek olan akademisyenler Düzce Üniversitesi Akademisyenlerinden Doç. Dr. Serkan Yücel yer aldı. Protokol töreninde konuşan Başkan Erdoğan Bıyık, "İşletmelerin en önemli kaynak çıktıları arasında yer alan vergi ve muhasebe işlemlerinin modern ve usullere uygun şekilde yapılıp yapılmadığının araştırılacağı, üyelerimizin alışkanlıklarının belirleneceği bu araştırmayı önemsiyoruz. Protokolün taraflara ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Serkan Yücel, Dr. Ercan Yelman ve Dr. Ali Güven'in yürüteceği çalışma kapsamında; işletmelerin ön muhasebe süreçlerinde yaşadığı sorunlar, karşılaştığı zorluklar ve dijitalleşme alanındaki ihtiyaçları değerlendirilecek.

Çalışmanın ilerleyen aşamasında, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda işletmelere yönelik eğitim faaliyetleri planlanarak dijital araçların daha etkin kullanılması, mevzuata uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve iş süreçlerinde verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca mükellefler ve mali müşavirler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve süreçlerin hızlandırılması projenin önemli amaçlarından birisi olarak öne çıkmaktadır. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTSO'dan Muhasebe Eğitimi Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:12:37. #7.12#
SON DAKİKA: DTSO'dan Muhasebe Eğitimi Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.