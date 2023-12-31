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Dubai, yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi - Son Dakika
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Dubai, yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi

Dubai, 2024'ü dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan atılan havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösteri ile karşıladı. Dubai'de yaşayanlar yeni yılı karşılamak için 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa'nın çevresinde sokak ve caddeleri doldurdu. Geri sayımın tamamlanmasının ardından dakikalarca süren gösteri büyük ilgiyle izlendi.

Dubai, yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi
31.12.2023 - 23:39,
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Dubai, yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle "merhaba" dedi.

Dubai, 2024'ü dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan atılan havai fişek ve ışıklandırma sistemleriyle düzenlenen gösteri ile karşıladı. Dubai'de yaşayanlar yeni yılı karşılamak için 828 metre yüksekliğindeki Burj Khalifa'nın çevresinde sokak ve caddeleri doldurdu. Geri sayımın tamamlanmasının ardından dakikalarca süren gösteri büyük ilgiyle izlendi. - DUBAİ

Kaynak: İHA
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Dubai, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dubai, yeni yıla havai fişek ve ışık gösterisiyle 'merhaba' dedi - Son Dakika


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