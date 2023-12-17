 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düğün Günü Şaka: Gelin Arabası Çekiciye Yüklendi - Son Dakika
Üye Girişi

Düğün Günü Şaka: Gelin Arabası Çekiciye Yüklendi

Adana'nın Kozan ilçesinde düğün günü arkadaşına yapılan şaka sonucu gelin arabası çekiciye yüklendi. Damat, aracı indirmek için 500 lira göndermek zorunda kaldı.

Düğün Günü Şaka: Gelin Arabası Çekiciye Yüklendi
17.12.2023 - 11:03,  Güncelleme: 11:07
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde çekicilik yapan bir kişi düğün günü arkadaşına şaka yapıp gelin arabasına çekiciye yükledi.

Kozan'da dün akşam evlenen çifte oto kurtarıcı arkadaşı öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damat salonda şok yaşadı. Gelin aracı kurtarıcıya yüklenen damat arkadaşına "Aracımı indirsinler" diye haber yollarken kurtarıcı olan arkadaşları para almadan aracı indirmeyeceğini söyleyince damat 500 lira göndererek gelin aracını kurtarabildi.

Gelinle damada yaptığı şaka ile şok yaşattığını söyleyen çiftin yakın arkadaşı oto kurtarıcı Serhat Türkel, "Damat kalp krizi de geçirmiş olabilir bu şakadan sonra. Ben aynı zamanda berberim 3 ay önce arkadaşıma 'Ben senin arabanı kaldırım bugün olmazsa yarın' dedim. O gün bugündü. Damat ve ailesi biraz sıkıntı yaşadı ama yapacak bir şey yok. Büyük çekici arabamla geldim. Damadın aracını çektik ve yol kestik. Damat görmedi haberi gitti ve 'Bir an önce arabamı indirsin' demiş. 7 yıllık arkadaşım canım ciğerim. İkisini birden alsın balayına gitsin. Bin lira versin, indirelim" dedim 500 lira yollamış bizde onunla gider paça çorbası içeriz. Unutulmaz bir gün oldu. Arkadaşımı ve eşine Allah mutluluk versin" diye konuştu.

Düğüne gelen vatandaşlar da gelin aracının çekiciye yüklendiğini görünce "Damada bu yapılır mı" diyerek tepki gösterdi.

Gelinle damat düğün sonu çekici öncülüğünde konvoy ile evlerine uğurlandı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kozan, Adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğün Günü Şaka: Gelin Arabası Çekiciye Yüklendi - Son Dakika


10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19
ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07
Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36
Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05
Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02
Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43
72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
09:36 Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı
09:05 Uzaklaştırma kararı biten adam, ev basıp 4 çocuğunun annesini katletti
09:02 Osman Gökçek'in sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti: Babasını görevden alanlar oğlunu alkışlıyor
08:43 72 ilde dev operasyon! Ruhsatsız silah taşıyan 1558 kişi gözaltına alındı
03:28 Kocaeli'de eğlence mekanında feci şekilde darp
00:27 İsrail'den Gazze'de insani felaket! Onlarca Filistinliyi diri diri toprağa gömmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 11:34:15. #1.12#
SON DAKİKA: Düğün Günü Şaka: Gelin Arabası Çekiciye Yüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement