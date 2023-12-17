Düğün Günü Şaka: Gelin Arabası Çekiciye Yüklendi

Adana'nın Kozan ilçesinde çekicilik yapan bir kişi düğün günü arkadaşına şaka yapıp gelin arabasına çekiciye yükledi.

Kozan'da dün akşam evlenen çifte oto kurtarıcı arkadaşı öyle bir şaka yaptı ki gelin ve damat salonda şok yaşadı. Gelin aracı kurtarıcıya yüklenen damat arkadaşına "Aracımı indirsinler" diye haber yollarken kurtarıcı olan arkadaşları para almadan aracı indirmeyeceğini söyleyince damat 500 lira göndererek gelin aracını kurtarabildi.

Gelinle damada yaptığı şaka ile şok yaşattığını söyleyen çiftin yakın arkadaşı oto kurtarıcı Serhat Türkel, "Damat kalp krizi de geçirmiş olabilir bu şakadan sonra. Ben aynı zamanda berberim 3 ay önce arkadaşıma 'Ben senin arabanı kaldırım bugün olmazsa yarın' dedim. O gün bugündü. Damat ve ailesi biraz sıkıntı yaşadı ama yapacak bir şey yok. Büyük çekici arabamla geldim. Damadın aracını çektik ve yol kestik. Damat görmedi haberi gitti ve 'Bir an önce arabamı indirsin' demiş. 7 yıllık arkadaşım canım ciğerim. İkisini birden alsın balayına gitsin. Bin lira versin, indirelim" dedim 500 lira yollamış bizde onunla gider paça çorbası içeriz. Unutulmaz bir gün oldu. Arkadaşımı ve eşine Allah mutluluk versin" diye konuştu.

Düğüne gelen vatandaşlar da gelin aracının çekiciye yüklendiğini görünce "Damada bu yapılır mı" diyerek tepki gösterdi.

Gelinle damat düğün sonu çekici öncülüğünde konvoy ile evlerine uğurlandı. - ADANA