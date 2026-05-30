Düğün Konvoyu Traktörlerle Yapıldı
Düğün Konvoyu Traktörlerle Yapıldı

30.05.2026 17:35
Siirt'te çiftin düğününde traktör konvoyu ve 'damat ağacı' geleneği coşkuyla kutlandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde gerçekleştirilen düğün merasimi, ezber bozan görüntülere sahne oldu.

Hayatlarını birleştiren genç çiftin düğünü için bir araya gelen belde sakinleri, alışılmış lüks konvoy araçları yerine traktörlerini süsledi. Türk bayraklarıyla donatılan ve gelin arabasının arkasında yan yana dizilen onlarca traktör, belde sokaklarında kilometrelerce uzayan devasa bir konvoy oluşturdu. Korna sesleri ve yöresel müzikler eşliğinde caddeleri turlayan traktörlerin ucu bucağı görünmeyen o muhteşem kuyruğu, gökyüzünden kameralara anbean yansıdı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları ve cep telefonu kameraları altında ilerleyen konvoy, adeta görsel bir şölene dönüştü.

Düğünde sadece traktör kuyruğu değil, bölgenin asırlık kültürlerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan "damat ağacı" geleneği de yaşatıldı. Özenle süslenen; üzerine paralar, meyveler ve çeşitli hediyeler asılan damat ağacı, sağdıçlar ve davetlilerin coşkulu halayları eşliğinde damat evine taşındı. Rengarenk görüntülerin ortaya çıktığı gelenekte, davetliler ağaçtaki hediyeleri kapabilmek için birbirleriyle yarıştı. Hem bölgenin tarım kültürüne dikkat çeken hem de köklü gelenekleri yaşatan bu eşsiz düğün, gecenin geç saatlerine kadar süren halaylar ve yöresel ikramlarla hafızalara kazındı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kurtalan, Siirt, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
