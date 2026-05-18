Düğün Konvoyuna Eğlenceli Sürpriz

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aynı mağazada çalışan Hakan Karakuş ve Burcu Karakuş çifti, düğün konvoyu sırasında arkadaşlarının yaptığı sürprizle unutulmaz anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Ereğli'de dünya evine giren Hakan Karakuş ve Burcu Karakuş çiftinin düğün konvoyu şehir merkezinde ilerlediği sırada arkadaşları tarafından durduruldu. Zincirli halatla yolu kesen arkadaşları, gelin ve damada sürpriz yaparak eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Konvoyun durdurulmasının ardından araçlarından inen arkadaş grubu, çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirip mutluluklarına ortak oldu. Aynı mağazada çalıştıkları öğrenilen arkadaşlarının bu özel gününde yanlarında olan grup, çift için çeşitli sürprizler hazırlandı. - ZONGULDAK