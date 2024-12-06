Dulkadiroğlu'nda Öğrencilere Kışlık Kıyafet Dağıtımı - Son Dakika
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Dulkadiroğlu'nda Öğrencilere Kışlık Kıyafet Dağıtımı

Dulkadiroğlu\'nda Öğrencilere Kışlık Kıyafet Dağıtımı

Dulkadiroğlu Belediyesi, kırsalda eğitim gören öğrencilere kışlık kıyafet dağıtımı yaptı. Başdervişli Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte mont, bot ve bere veren Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, öğrencilerin soğuk kış aylarında daha iyi koşullarda eğitim almalarını amaçladıklarını belirtti.

06.12.2024 09:16  Güncelleme: 09:17
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Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalda eğitimlerini sürdüren öğrencilere kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin girişimleriyle düzenlenen etkinliğe Kızılay ve ilçe milli eğitim de destek verdi. Kış mevsiminin sert geçtiği Başdervişli Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Başdervişli Mahallemizin kış aylarında zorlu şartlarla mücadele ettiğini biliyoruz. Bugün burada öğrencilerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına mont, bot ve bere dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sıcak bir kış geçirmesini sağlamak bizler için büyük bir mutluluktur. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve kıymetli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dulkadiroğlu'nda Öğrencilere Kışlık Kıyafet Dağıtımı - Son Dakika

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