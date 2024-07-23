Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatını kaybeden Mehmetçikleri anıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatını kaybeden Mehmetçikleri anıyor

Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı\'nda hayatını kaybeden Mehmetçikleri anıyor

Erzurum'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin kabirlerine ev sahipliği yapıyor. Şehitlerimizin isimsiz mezar taşları, kahramanlıklarını hatırlatıyor. Şehitliğe yapılan ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okunarak dua ediliyor.

23.07.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatlarını kaybeden Mehmetçiğin kabirlerinin bulunduğu Dumlu Baba Şehitliği, görüntüsü ile ziyaret edenleri derinden etkiliyor.

Erzurum'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve Dumlu Dağları'nın 2 bin 750 rakımında bulunan Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda özellikle savunma hatlarında bulunan ve geçidi bekleyen askerlerimizin şehit düştüğü alanlarda oluşturuldu. Daha önce çevresi açık olan alanda oluşturulan iki şehitlik, kahraman ecdadımıza ev sahipliği yapıyor. Vatan toprağını kahramanca savunan ve çoğu toplu mezarlara defnedilen şehitlerimizin isimsiz mezar taşları, o günlerin birer hatırasını içinde barındırıyor. Ulaşım noktasında güçlüklerle dolu bir yoldan ulaşılabilen Dumlu Baba Şehitliği'nde 2019 Kur'an-ı Kerim Hafızlık Dünya Birincisi Ebubekir Kaçan ve Palandöken Camii Vekil Müezzin Kayyımı Abdurrahman Polat, şehitlerimizin mübarek ruhlarına hediye edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Osmanlı, Dumlu, Baba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatını kaybeden Mehmetçikleri anıyor - Son Dakika


10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:58 Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü’nü cenazede yalnız bırakmadı Gözler Ebru Şahin’i aradı Hande Erçel tanımadığı Akın Akınözü'nü cenazede yalnız bırakmadı! Gözler Ebru Şahin'i aradı
08:55 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 11:16:12. #1.11#
SON DAKİKA: Dumlu Baba Şehitliği, Osmanlı-Rus Savaşı'nda hayatını kaybeden Mehmetçikleri anıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement