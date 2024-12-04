Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik

Dünya Engelliler Günü\'nde Anlamlı Etkinlik

Atatürk Üniversitesi, özel ihtiyaçlı bireylere hipoterapi eğitimi sundu ve sosyal sorumluluk vurguladı.

04.12.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel ihtiyaçlı bireyler için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri hipoterapi eğitimi alarak at binme deneyimi yaşadı.

Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe 50 özel ihtiyaçlı birey katıldı. Doç. Dr. Öztürk, bu tür etkinliklerin hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sunduğunu ifade ederek, sadece özel günlerde değil, her zaman engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğünün, bu tür ihtiyaçlara cevap verecek altyapıya ve deneyime sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, programın önemine dikkat çekti.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal hayata katılımını artırmak ve bu tür etkinliklerle moral desteği sağlamak bizim öncelikli görevlerimizden biri. Üniversite olarak her zaman yanlarındayız."

Program, etkinliğe katılan bireylerin ve ailelerinin mutluluğunu yansıtan fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Atatürk Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:35:00. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Engelliler Günü'nde Anlamlı Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.