Dünya Engelliler Haftası Kapsamında Vezirköprü\'de Etkinlik düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Özel Eğitim Uygulama Okulu, öğrencileriyle birlikte Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir program düzenledi. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Programda konuşan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, "Son zamanlarda yaptığımız eğitimler, seminerle ve etkinliklerle hem bu konuda farkındalık hem de insanların hassasiyetini arttırmaya çalışıyoruz. Ben engelliğinin bedensel ya da zihinsel olduğunu düşünmüyorum, manen kalpte ve zihinde olduğunu düşünüyorum. Hepimiz engelli adayıyız" dedi.

Engelli bireylerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken Okul Müdürü Mehmet Yaman ise, "Engellilik bir kusur değil, imtihandır. Bu imtihan hem engelli birey için, hem de onunla yaşayan toplum içindir. Bizler, engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmakla mükellefiz. Onları dışlamak değil, dahil etmek görevimizdir" ifadelerine yer verdi.

Öğrenciler hazırladıkları şarkıları söylediler, dans ve müzik gösterilerini sundular.

Etkinliğe, Belediye Başkan Vekili Vedat Kınay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN