Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği'nde Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği'nde Doğum Günü Kutlaması

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği\'nde Doğum Günü Kutlaması

Derince'de faaliyet gösteren Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği'nde düzenlenen doğum günü etkinliğinde mutlu anlar yaşandı. Engin Bayrak'ın doğum günü programı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin'in katılımıyla kutlandı. Başkan Aygün, Engin Bayrak'a mutlu bir ömür diledi.

27.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğinde düzenlenen doğum günü etkinliğinde mutlu anlar yaşandı.

Derince'de faaliyetlerini sürdüren Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğinde doğum günü heyecanı vardı. Engin Bayrak'ı doğum günü düzenlenen programla kutlandı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin de Engin Bayraktar'ın mutluluğuna ortak oldu. Başkan Aygün, "Güzel evladımıza ailesi ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir ömür diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İbrahim Şirin, Zeki Aygün, AK Parti, Dünya, Kutlamalar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği'nde Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:33:02. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği'nde Doğum Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement